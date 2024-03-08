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В МИД РФ заявили, что Россия никогда не запугивала Грецию

Мария Захарова прокомментировала слова греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса о поддержке Украины.
Сергей Лебедев 2024-03-08 02:22:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Россия никогда не запугивала ни Грецию, ни кого-либо другого. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она призвала премьер-министра европейской страны Кириакоса Мицотакиса не предавать память движения Сопротивления, боровшегося с нацистами.

«Не предавайте, Кириакос, память греческого Сопротивления!», - написала Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом официальный представитель МИД России прокомментировала заявление греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. Ранее политик сказал, что Афины продолжат поддерживать Киев.

Он также сообщил, что России не удастся испугать Грецию.

#Россия #Украина #Мария Захарова #МИД РФ #Кириакос Мицотакис #Греция
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