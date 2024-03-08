Не остались в стороне: женщины-инструкторы рассказали о своем пути в зону СВО

На их хрупких плечах - сложные задачи, которые они выполняют наравне с мужчинами. Инструкторам по тактической медицине на полигоне центра боевой подготовки приходится проявлять характер. Ведь бойцов нужно научить так, чтобы они точно знали, как действовать в экстренной ситуации.

«Ведьма» - это позывной одной из инструкторов. Ее сын - так же военный, он связист. Отслужив срочную службу, подписал контракт. В ближайшее время ему предстоит командировка в зону спецоперации. Мама, естественно, научила всему, что знает сама. Военнослужащих на полигоне центра боевой подготовки гоняют без устали. Только отработав весь порядок действий по несколько десятков раз - вырабатывается автоматизм, спасающий жизни. Для нее это не просто военнослужащие.

«Это чей-то отец, чей-то сын, чей-то муж», - объяснила инструктор с позывным «Ведьма».

До спецоперации она была психологом. После начала боевых действий в Донбассе - волонтером, возила гуманитарные грузы с Югры. Тактическая медицина это не единственное, чему может научить «Ведьма».

«Проходим так же и автоматы, пулеметы, РПГ, с пистолета учились стрелять. Работаем», - призналась «Ведьма».

Инструктору с позывным «Мира» по душе иной инструмент для выполнения задач в боевых условиях. До того как эти руки взялись за управление беспилотниками, они оказывали доврачебную помощь. «Мира» была фельдшером.

«Сфера для меня новая, очень интересная. Это идет как моя параллельная специальность. Главная моя специальность - медицина, а это параллельно. Но настолько увлекло, что сейчас уже не понятно, чем я больше занимаюсь - медициной или летаю», - рассказала инструктор с позывным «Мира».

«Русалка» - тоже была фельдшером и тоже до того, как стать инструктором доставляла гуманитарные грузы.

«Просто собирать гуманитарную помощь для меня стало мало, в какой-то момент и я решила максимально, что я могу сделать, а максимально я могу сделать здесь», - отметила инструктор с позывным «Русалка».

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