МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Инженер Якубович объяснил, почему нельзя паниковать при пожаре в авиадвигателе

В частности, воздушное судно оснащено мощной противопожарной системой.
Анна Назайкина 2024-03-08 16:47:01
© Фото: Juergen Hasenkopf, imagebroker.com, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Авиационный инженер, историк авиации Николай Якубович в беседе со «Звездой» объяснил, почему пассажирам не стоит паниковать, если у самолета загорелся двигатель.

По его словам, на такие случаи в авиации - и в гражданской, и в военной - предусмотрен определенный порядок действий.

«Панике поддаваться никак нельзя, потому что на самолете имеется, во-первых, противопожарная система, довольно мощная, которая позволяет потушить огонь...Паника в любом случае опасна», - сказал он.

Когда это происходит, экипаж обычно выключает этот двигатель, включает противопожарную систему, а в случае, если не удается потушить возгорание, то немедленно разворачиваются и уходит на ближайший аэродром, добавил он.

«Такое бывает. К сожалению, не всегда благополучно кончается. Бывают фатальные исходы, но это довольно-таки редко», - продолжил Якубович.

Эксперт напомнил, что действия при пожаре в двигателе отрабатываются экипажем на тренажерах на земле, это написано во всех инструкциях по эксплуатации воздушного судна.

#авиация #пожар #Самолет #двигатель #наш эксклюзив #воздушное судно
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 