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Гладков: ВСУ атаковали дронами-камикадзе Рождественку, два человека погибли

Еще один мужчина получил тяжелое ранение, сообщил губернатор.
Анна Назайкина 2024-03-08 15:49:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Украинские военные атаковали беспилотниками окраину населенного пункта Рождественка в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что ВСУ использовали три дрона-камикадзе. В результате детонации БПЛА есть жертвы - два человека погибли, пишет RT.

Кроме того, еще один мужчина получил тяжелое ранение. Медики выехали на место случившегося. Когда это будет безопасно, пострадавшего отвезут в больницу.

Кроме того, в результате действий украинских военных повреждения получила специальная техника - экскаватор и манипулятор.

#в стране и мире #бпла #белгородская область #Вячеслав Гладков #дрон-камикадзе #рождественка
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