Гладков: ВСУ атаковали дронами-камикадзе Рождественку, два человека погибли

Украинские военные атаковали беспилотниками окраину населенного пункта Рождественка в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

Губернатор уточнил, что ВСУ использовали три дрона-камикадзе. В результате детонации БПЛА есть жертвы - два человека погибли, пишет RT.

Кроме того, еще один мужчина получил тяжелое ранение. Медики выехали на место случившегося. Когда это будет безопасно, пострадавшего отвезут в больницу.

Кроме того, в результате действий украинских военных повреждения получила специальная техника - экскаватор и манипулятор.