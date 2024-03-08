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Экс-футболист «Краснодара» Олссон госпитализирован с редким заболеванием мозга

Кристоффер Олссон в 2019-2021 годах выступал за «Краснодар», в составе которого провел 80 матчей и забил четыре гола.
Ян Брацкий 2024-03-08 14:58:01
© Фото: Emma Wallskog, Keystone Press Agency, Global Look Press

У бывшего футболиста «Краснодара» Кристоффера Олссона выявили редкое заболевание мозга, из-за которого в его кровеносных сосудах образуются тромбы. Сейчас шведский полузащитник находится под наблюдением врачей. Его госпитализировали 20 февраля после потери сознания. С тех пор спортсмен подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Состояние Олссона сейчас оценивается как стабильное, врачи по-прежнему не видят особого прогресса. В то же время они видят, что у Кристоффера повышается степень сознания», - говорится в заявлении датского футбольного клуба «Мидтьюлланн», цвета которого Олссон защищает в настоящее время.

Ближайшие дни футболист проведет в реанимационной палате, лечащим врачам необходимо время для постановки более точного диагноза и дополнительных процедур. Врачи попытаются снять Олссона с ИВЛ, но о сроках лечения пока не сообщается.

#Спорт #Футбол #ивл #Краснодар #госпитализация
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