ВС РФ нанесли 34 групповых удара по украинским военным объектам

За минувшую неделю ВС РФ нанесли 34 групповых удара по украинским объектам. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что речь идет об ударах, которые были нанесены со второго по восьмое марта. Объекты были атакованы высокоточным оружием, РСЗО и дронами.

Таким образом, российским войскам удалось поразить объекты, где собирали и готовили для боевого применения безэкипажные катера, арсеналы, базы топлива, пункты дислокации украинских боевиков и иностранных наемников.

По данным оборонного ведомства, в общей сложности с начала СВО были уничтожены 576 самолетов, 267 вертолетов, 14 658 БПЛА, 482 ЗРК, 15 400 танков и других боевых бронемашин, 1 234 РСЗО, 8 322 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 19 498 единиц военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.