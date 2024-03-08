Политолог Корнилов считает, что Зеленский ошибся, послав Залужного в Лондон

Появление экс-главкома ВСУ Валерия Залужного на дипломатическом посту за границей, тем более в Лондоне, который находится в центре разных информационных потоков и особенно в центре украинской повестки, не значит, что он похоронил свою возможную политическую карьеру. Об этом заявил «Звезде» политолог Владимир Корнилов.

«Возможно, и наоборот. Нет, Зеленский, наверное, надеется, что, отправив Залужного далеко за пределы Украины, он лишится потенциального конкурента и будет держать его всегда на поводке, поскольку мы понимаем: функционал послов ограничен и они подконтрольны МИДу и лично президенту», - сказал эксперт.

Однако Залужный вхож в редакции британских СМИ, напомнил он. Свои главные интервью он давал журналу The Economist.

«Он может и там не молчать. Там он будет иметь возможность работать с экспертами, которые могут его натаскивать и настраивать на будущую политическую карьеру. Я не исключаю вообще, что эту должность он вообще будет рассматривать как трамплин. Находясь в Киеве, на Украине, где фактически отсутствует свобода слова, где все СМИ подконтрольны, где за ним всевозможные слежки спецслужб, он гораздо более ограничен в потенциальных действиях против Зеленского, чем где-нибудь в Лондоне или в Америке», - сказал Корнилов.

Если Зеленский и думал отправить Залужного на контролируемую почетную пенсию, то, возможно, он просчитался. Возможно, Зеленский даже не понимает, что он роет себе могилу, сказал политолог.

Бывший главком ВСУ Валерий Залужный назначен на должность посла Украины в Великобритании, заявили в ранее украинском МИД.