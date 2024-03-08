Средства ПВО уничтожили четыре дрона над Белгородской и Курской областями

Российские военные уничтожили сразу четыре вражеских дрона над Белгородской и Курской областями. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, сегодня киевский режим попытался атаковать объекты на территории нашей страны.

Приблизительно в 12 часов дня российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку противника.

В МО РФ рассказали, что в общей сложности были перехвачены три беспилотника над Белгородской областью и еще один - над Курской областью.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.