МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Средства ПВО уничтожили четыре дрона над Белгородской и Курской областями

Киевский режим попытался совершить атаку на объекты на территории России.
2024-03-08 13:07:01
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Российские военные уничтожили сразу четыре вражеских дрона над Белгородской и Курской областями. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, сегодня киевский режим попытался атаковать объекты на территории нашей страны.

Приблизительно в 12 часов дня российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку противника.

В МО РФ рассказали, что в общей сложности были перехвачены три беспилотника над Белгородской областью и еще один - над Курской областью.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

#Минобороны России #пво #беспилотники #Курская область #белгородская область #дроны
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 