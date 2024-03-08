Политолог Тимофеев: миссия Парижа в Молдавии показывает настрой на долгую борьбу

Эмманюэль Макрон анонсировал открытие французской оборонной миссии в Кишиневе, чтобы продемонстрировать лидерство в ЕС и послать сигнал Москве о готовности вести долгую борьбу в регионе, рассказал «Звезде» заведующий сектором отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев.

Франция традиционно главный лоббист расширения влияния ЕС на средиземноморский регион в расширенном понимании, сказал эксперт. В этой трактовке Молдавия относится к Большому Средиземноморью, Балканам и Причерноморью, где Франция ведет активную деятельность.

«Этим шагом Париж старается придать дополнительный импульс европейской интеграции - мы вспоминаем проект европейского пространства, запущенный Макроном летом 2022 года», - сказал Тимофеев.

Это посыл, который должен показать внутренней аудитории, что Макрон остается на лидерских позициях в Европе и стремится распространять евроинтеграцию, ценности и интересы Евросоюза за пределы его текущих границ.

В Молдавии немало сторонников европейской интеграции, и с точки зрения дальнейших перспектив расширения ЕС включение Молдавии не является таким уж сложным шагом.

«Франция дает понять, что и сам Париж, и Брюссель смотрят на происходящие события вокруг Украины как на геополитическое соперничество между Россией и ЕС и НАТО. Потому что Украина и Молдавия - государства общего соседства. Франция подчеркивает, что она не оставит Молдавию и Приднестровье, Украину без своего внимания, что здесь ожидается долгая в первую очередь идеологическая борьба за влияние и Париж будет работать над дальнейшим сближением», - сказал Тимофеев.

Скорее всего эта миссия будет заниматься координирующими вещами, выступая в качестве штаба или постоянного офиса для сбора информации о ситуации на местах, предположил политолог. В первую очередь это может касаться вопросов Молдавии и Приднестровья, но не исключено, что перед ней будут стоять задачи координации французских сил в Румынии с другими подразделениями в увязке с Молдавией и с Украиной.