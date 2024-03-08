Замминистра обороны Иванов поздравил женщин-военнослужащих в Севастополе

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов поздравил с Международным женским днем женщин-военнослужащих медслужбы, врачей и медсестер Военно-морского клинического госпиталя в Севастополе.

Иванов поздравил женщин от имени министра обороны и от всего мужского коллектива министерства, поблагодарил за самоотверженность и героизм при выполнении врачебного и воинского долга. Медики получили из рук замминистра ведомственные награды и цветы.

«Вы вносите неоценимый вклад в спасение жизней и сохранение здоровья наших военнослужащих!» - сказал замглавы Минобороны.

Замминистра обороны проверил, как продвигается строительство нового госпитального комплекса в Севастополе. Медучреждение на 150 койко-мест возводится на площади 8,5 гектаров.

В Севастополе заново построят больше 20 зданий и сооружений, в том числе современный лечебно-диагностический корпус, вертолетные площадки, инфекционное отделение, станцию переливания крови и кислородную станцию.

По поручению Иванова на существующих фондах госпиталя в Севастополе могут открыть филиал Военно-медицинской академии им.С.М. Кирова. Это позволит создать на клинической базе уникальный кластер для подготовки будущих военных врачей.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.