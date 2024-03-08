МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Одесской области взрывами поврежден объект инфраструктуры

В ночь на пятницу воздушная тревога в Одесской области объявлялась дважды.
Владимир Рубанов 2024-03-08 11:26:01
© Фото: Felix Hörhager, dpa, Global Look Press

Инфраструктурный объект поврежден минувшей ночью в Одесской области Украины, заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, это произошло в Белгород-Днестровском районе, сообщает ТСН. Здания этого объекта длительное время были законсервированы. На открытой местности произошел пожар, который оперативно ликвидирован.

В ночь на пятницу воздушную тревогу в Одесской области объявляли дважды. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. В одесских пабликах ночью выкладывали кадры со взрывом.

Кроме того, объекты инфраструктуры поражены в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщили местные власти. В Херсонской области повреждено административное здание.

#Украина #запорожская область #Одесская область #Херсонская область
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 