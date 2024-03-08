«Ну вы же девочки!»: как курсантки готовятся стать офицерами ВМФ

Девушки в уставной обуви с каблуком в 6 сантиметров идут на занятие строевым шагом. На третьем году обучения они давно привыкли к морской курсантской форме, а их руки по знакомой команде автоматически тянется к сумкам с противогазами.

На занятиях по радиационной, химической и биологической защите девушки из Военно-морского политехнического института стараются не уступать парням в выполнении нормативов. Уложились в 9 секунд - всему взводу оценка «отлично».

Надежда Антонова - из семьи военных. Отец - морской офицер. Она тоже грезит военным флотом - мечтает служить на Северном. Ее факультет автоматизированных систем управления - единственный во всем ВМФ, где обучение проходят девушки.

«Мы выходим в штаб. Мы не на кораблях, не на подводных лодках. Работаем со связью, с документацией, на кораблях налаживать связь. Незаменимы», - говорит Надежда.

Чемпионка мира и Европы Карина Василенко делится приемами самообороны с курсантами своего родного учебного заведения. Показывает бросок с захватом и уход на болевой от заслуженного мастера спорта по универсальному бою.

В институте девушки-курсанты занимаются основными видами спорта, в том числе и единоборствами - например, армейским рукопашным боем. Этот мастер-класс по самообороне для них - как дополнительное занятие.

Карина сейчас на 4 курсе. Она - будущий офицер военно-морского флота. Спорт, конечно, ее главная страсть, но это не повод забывать об учебе.

«Теория, устройство и живучесть корабля - мой любимый предмет», - говорит курсантка.

Праздник праздником, а жизнь по уставу продолжается. Строгая дисциплина действует даже в такие моменты.

В расположении всегда идеальный порядок. Девушки, как и парни, несут дежурно-вахтенную службу - разве что в караулы с оружием не ходят.

«Требования повыше, чем у мальчиков. Говорят: ну вы же девочки, у вас должно быть аккуратно. Мы как образец для мальчиков - что, вот, ровняйтесь на девочек, усидчивость вырабатывайте, манеры», - рассказывает курсантка Диана Юшкова.

Может, и поэтому парни, будущие офицеры, тут никогда не забывают в главный праздник марта каждой девушке-курсанту дарить цветы.