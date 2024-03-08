Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО поздравили женщин в зоне СВО

Военнослужащие фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа в одном из населенных пунктов тылового района проведения специальной операции поздравили медицинских работников и местных жительниц Донбасса с Международным женским днем. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Артисты выступили для женского коллектива госпиталя, исполнили праздничные композиции и инструментальные номера. Зрительницам вручили цветы и сладкие подарки от юных жителей Урала, доставленные в зону СВО организацией «Народный фронт».

«Огромнейшее спасибо этой фронтовой бригаде. Знаете, сегодня как дома побывала. До такой степени нужное дело делается», - отметила после концерта старшая медсестра с позывным «Фиби».

Завершив мероприятие, артисты поблагодарили медиков за их ратный труд. Они пообещали вернуться с обновленной программой уже к следующему празднику.

Кроме того, военные устроили акцию на центральной площади населенного пункта, в ходе которой девушкам вручали цветы под музыкальный аккомпанемент.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.