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Ставку по семейной ипотеке предлагают снижать при рождении детей

Эти условия хотят распространить только на новые займы по госпрограмме.
Владимир Рубанов 2024-03-07 09:34:01
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Ставку по семейной ипотеке могут связать с количеством детей, пишут «Известия» со ссылкой на ДОМ.РФ. Предполагается, что проценты по льготной программе будут снижать на 1 п. п. (до 5%) при появлении на свет второго ребенка и на 2 п. п. (до 4%) - после рождения третьего и последующих детей.

Эти условия хотят распространить только на новые займы по госпрограмме. Сейчас ипотеку под 6% могут получить семьи с двумя и более детьми (если первый рожден до 2018 года), а также семьи, в которых есть один ребенок, если он появился на свет с 2018 по 2023 год.

Новое предложение основано на том, что снижение ставки по ипотеке должно стимулировать рождаемость. Так семьи смогут покупать более просторное жилье на льготных условиях. Управляющий директор корпорации Светлана Некрасова считает, что стесненные жилищные условия - одна из ключевых причин, по которым россияне откладывают рождение детей.

Инициативу о снижении ставки по семейной ипотеке в связи с рождением детей планируют рассмотреть на заседании рабочей группы в Минфине.

 

#дети #«Семейная ипотека» #жилье #жилищные условия #рождаемость #льготная семейная ипотека
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