Политолог Данилов считает, что сменщик Нуланд будет «подчищать за ней хвосты»

После ухода с поста заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд «подчищать хвосты» за ней будет назначенный на эту должность Джон Басс. Такое мнение в эфире программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» выразил директор Центра прикладного анализа международных трансформаций кафедры ТИМО РУДН Виталий Данилов.

По его словам, об этом человеке мало что известно. Басс - человек тайной профессии, разведчик. В его биографии есть одна особенность - он появляется в последний момент в кризисных ситуациях. Так было в Грузии, когда Саакашвили проиграл и пришла к власти «Грузинская мечта», так было и в Афганистане, когда оттуда уходили американцы.

«То есть он, как говорят в криминальном мире, зачищает хвосты. Видимая часть игры - достаточно небольшая. Человек, который пришел, он компетентный. И его посылают в самый последний момент, в самой горячей фазе. И если это так, тогда действительно для них дело плохо», - сказал Данилов.

По официальным данным Госдепартамента США, Джон Басс был утвержден в должности заместителя госсекретаря по вопросам управления в 2021 году. Он служил старшим советником в Институте дипломатической службы в 2020-2021 годах, послом США в Афганистане в 2017-2020 годах, послом США в Турции с 2014 по 2017 год, исполнительным секретарем Государственного департамента с 2012 по 2014 год и послом США в Грузии с 2009 по 2012 год.