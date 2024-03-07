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В Филадельфии обстреляли автобусную остановку, ранены восемь подростков

За последнюю неделю произошло четыре перестрелки в автобусах, три из них со смертельным исходом.
Владимир Рубанов 2024-03-07 08:28:01
© Фото: WPVI © Видео: WPVI

Восемь подростков ранены при посадке в автобус на северо-востоке Филадельфии в среду днем, сообщает NBC News. Один из них в критическом состоянии.

Пострадавшим от 15 до 17 лет. По данным полиции, 16-летний подросток, находящийся в критическом состоянии, получил девять ранений в туловище. Еще шесть юношей и девушка - в стабильном состоянии.

По подросткам стреляли три человека из припаркованной машины. Преступники все еще находятся на свободе, сообщил комиссар полиции Филадельфии Кевин Бетел. Примерно в это же время обстреляли два автобуса поблизости. О пострадавших пассажирах или водителях не сообщается.

«За три дня у нас подстрелили 11 подростков, когда они шли или возвращались из школы», - сказал Бетел на пресс-конференции.

Представитель полиции упомянул еще одну стрельбу на автобусной остановке Транспортного управления Юго-Восточной Пенсильвании в понедельник, когда был убит 17-летний подросток и еще четыре человека были ранены. За последнюю неделю произошло четыре перестрелки в автобусах, три из них со смертельным исходом.

Комиссар полиции сообщил, что дополнительные ресурсы направят по всей Филадельфии для расследования серии перестрелок. Они должны определить, связаны ли между собой инциденты в среду и понедельник.

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