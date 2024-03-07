Расчет ЗРК «Оса-АКМ» на Южно-Донецком направлении за неделю уничтожил 10 целей

Только один расчет зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» за последнюю неделю уничтожил 10 ударных и разведывательных беспилотников ВСУ на Южно-Донецком направлении. Дивизионы ЗРК «Оса-АКМ» бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск (сил) «Восток» в зоне спецоперации прикрывают позиции наших войск от атак с воздуха.

На борту «Осы» установлено меньше электроники, чем на современных комплексах. Здесь все зависит от профессиональной работы экипажа. В комплексе с другими средствами ПВО ЗРК «Оса-АКМ» эффективно решает боевые задачи.

«На счету батареи уже больше 600 целей. Из них два самолета и два вертолета», - рассказал командир ЗРК «Оса-АКМ» с позывным Казак.

Расчет ЗРК заряжается в специальном районе и выезжает на боевое дежурство с шестью ракетами за шестью целями. Комплексы малого радиуса действия могут уничтожать воздушные цели на расстоянии до 10 километров. Сейчас это в основном разные беспилотные летательные аппараты ВСУ.

«Доехали, навели, сделали пуск, и все... Тут же разворачиваемся и едем на другую позицию. Только за прошлый выезд мы уничтожили три воздушные цели», - рассказал механик-водитель ЗРК «Оса-АКМ» с позывным Мияги.

Чтобы не попасть под ответный удар противника, экипаж ЗРК после выполнения пусков быстро перемещается с одной на другую огневую позицию.

По словам командира ЗРК, даже хорошо, что эта система - ламповая. Расчет может своими силами устранить неисправность даже на боевом дежурстве. В некоторых отношениях эта машина показывает себя лучше аналогов.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.