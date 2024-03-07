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«Грады» под покровом ночи уничтожили боевиков на Северском направлении

Десантники применили осколочно-фугасные неуправляемые реактивные ракеты.
2024-03-07 05:55:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На Северском направлении специальной операции расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Тульского гвардейского соединения ВДВ из состава Южной группировки войск уничтожили несколько групп пехоты ВСУ. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Большие скопления личного состава противника выявили в ходе воздушной разведки. Расчеты РСЗО «Град», получив задачу, под покровом ночи выдвинулись в район стрельбы.

После корректировки были нанесены сокрушающие удары по врагу. Российские военные применили осколочно-фугасные неуправляемые реактивные ракеты.

«Целей хватает. Автомобили проверенные, работают эффективно, накрывают обширную территорию», - рассказал наводчик «Града» с позывным «Панда».

Расчеты РСЗО работают днем и ночью. Они не дают противнику ни малейшего шанса на ротацию личного состава.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #РСЗО #Град #Северское направление
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