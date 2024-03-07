«Ведьма» и «Венера» рассказали, как занимаются документооборотом в зоне СВО

Их работа пусть и, как это говорят, бумажная, но такая важная на передовой. Рабочий кабинет - как и все остальные хозяйственные помещения - под землей на глубине нескольких метров. Речь о девушках, которые занимаются документооборотом, в том числе отправляют военнослужащих в отпуск. На столе, помимо документов, разведывательные и ударные беспилотники - в каких реалиях приходится работать, такие и настольные аксессуары.

Наша беседа начинается в живописном сосновом лесу и, если не знать, что под нами километры ходов сообщений и замаскированных подземных блиндажей, эта прогулка вполне может сойти за дружескую встречу на природе. Мою собеседницу, эту хрупкую темноволосую девушку зовут «Ведьма». Точнее это позывной, который она сама выбрала. Под чары Анастасии уже попал едва ли не весь личный состав мотострелковой бригады Центрального военного округа. К тому же «Ведьма» отвечает за весь документооборот подразделения. Именно она оформляет бойцам такие долгожданные отпуска. Но, если надо, и перевязку сделает при ранении, и добрым советом поможет. В зоне СВО девушка уже полгода служит в звании ефрейтора.

«Нужны здесь работники. Это же очень важная часть. Отпуска, командировки. В мужском коллективе намного проще работать, чем в женском. С мужчинами проще сработаться», - поделилась специалист административно-хозяйственной части с позывным «Ведьма».

Анастасия приехала в зону СВО вслед за братом. Хоть семья и отговаривала, но к спартанским условиям жизни в лесу, пускай и в тыловом районе, военнослужащая привыкла почти сразу. Унывать и жаловаться не в ее характере.

В зоне проведения специальной военной операции даже кабинет специалиста по документообороту находится на несколько метров под землей, в блиндаже. Конечно, здесь есть все необходимое. Принтер, компьютер, огромное количество папок.

На столе - ничего лишнего. С документами работает подруга Анастасии с не менее ярким позывным - «Венера». Она сменила престижную гражданскую работу специалиста в правительстве одного из регионов Сибири на военную службу в зоне спецоперации. Говорит, понимала: здесь ее опыт нужнее.

«Сначала было, конечно, страшновато. Но сейчас уже все нормально. Привыкли. Со временем привыкаешь. Конечно, сопереживали всей семьей и коллегами. Хотелось помочь, наверное, чем-то. И сейчас помогаю чем могу», - рассказала командир отделения административно-хозяйственной части с позывным «Венера».

В интерьере ее подземного рабочего пространства на полках не только папки, но и FPV-дроны. Таковы реалии даже бумажной работы в условиях СВО. Но больше всего сама «Венера» ценит поддержку со стороны бойцов.

«Мое личное мнение: женщинам везде есть место, в том числе и в структуре Вооруженных сил. На самом деле, присутствие прекрасного пола украшает наши серые будни. Также они не только занимаются документооборотом - и какие-то медфункции выполняют, есть и женщины-психологи, которые могут поговорить с военнослужащими. Он все-таки более открыто беседует с девушкой, чем с мужчиной», - заявил заместитель командира мотострелковой бригады по военно-политической работе с позывным «Плесецк».

Девушки гостеприимны. «Венера» показывает нам свой блиндаж. Здесь ничего лишнего, но сразу чувствуется женская рука. Внутри светло и чисто. Переезжать приходится часто. Подразделение регулярно меняет места дислокации. А военнослужащая сама только недавно вернулась из отпуска. Обняла детей, успокоила родителей.