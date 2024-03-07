Флагманский центр НИИ Склифосовского принял за год более 55 тысяч пациентов

Флагманскому центру НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского исполнился год. За это время он принял более 55 тысяч пациентов. Благодаря новому стандарту экстренная помощь оказывается в 1,5 раза быстрее, чем раньше. Это особенно важно для тяжелых больных.

Так, например, среди пациентов центра оказалась проводник поезда «Москва-Саранск». Она поскользнулась на платформе, когда регистрировала пассажира, и упала в проем между асфальтом и вагоном. Женщина сломала руку в нескольких частях.

«Врачи моментально приняли, моментально была оказана мне помощь, сделали несколько рентгенов», - вспоминает Юлия Лобанова.

Флагманский центр НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского принимает пациентов, которые нуждаются в экстренной медицинской помощи. Им проводят от обычных травматологических до высокотехнологичных операций на головном мозге.

«Время очень важно. Например, для пациентов с инфарктом - это время от момента, как пациент приехал в стационар, и до момента, как в него поставили ангиографический катетер и раздули баллон. Чем меньше это время, тем больше шансов на то, что у пациентов будет все хорошо», - говорит директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.

За год специалисты провели более 7 тысячи операций. 900 из них - в уникальных гибридных операционных.

«Мы находимся в уникальном центре - это центр эндоскопии внутрипросветной. Можно сказать, что это единственное отделение в Москве, где эндоскопия - это полноценное хирургическое отделение вместе со своим штатным анестезиологическим отделением», - рассказывает заведующий научным отделением неотложной хирургии, эндоскопии и интенсивной терапии НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Петр Ярцев.

В ближайшее время планируется реновация института имени Н.В. Склифосовского. Она должна затронуть коммуникации корпуса Флагманского центра и другие корпуса. Старые советские снесут, а на их месте появится новый медицинский комплекс.