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Военнослужащие Северного флота получили ключи от новых служебных квартир

В Гаджиевском гарнизоне новоселами стали 84 семьи.
2024-03-07 07:21:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие Северного флота ВМФ России получили ключи от новых служебных квартир в Гаджиевском гарнизоне. Новоселами стали 84 семьи. Об этом рассказали в Министерстве обороны. Отмечается, что дом был возведен Военно-строительным комплексом МО РФ.

Все жилые помещения уже готовы к проживанию. Они предоставляются с отделкой, газовыми плитами и сантехникой. При строительстве использовались современные технологии с применением эффективной теплоизоляции.

Все дома малоэтажные. Именно такой вариант жилой застройки в районах Заполярья признан наиболее эффективным. Отличительной же особенностью новостроек является особая конструктивная схема сборки.

При возведении домов использовались сборные железобетонные плиты и стены из легких металлоконструкций, которые зашиты цементно-волокнистыми плитами и заполнены минеральной ватой.

Счастливые новоселы выразили слова благодарности за предоставление жилья. Уже после выдачи ключей они отправились в квартиры, которые будут закреплены за ними на время службы.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Северный флот #квартиры #стройка #жилье #новоселы
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