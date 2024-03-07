Военнослужащие Северного флота получили ключи от новых служебных квартир

Военнослужащие Северного флота ВМФ России получили ключи от новых служебных квартир в Гаджиевском гарнизоне. Новоселами стали 84 семьи. Об этом рассказали в Министерстве обороны. Отмечается, что дом был возведен Военно-строительным комплексом МО РФ.

Все жилые помещения уже готовы к проживанию. Они предоставляются с отделкой, газовыми плитами и сантехникой. При строительстве использовались современные технологии с применением эффективной теплоизоляции.

Все дома малоэтажные. Именно такой вариант жилой застройки в районах Заполярья признан наиболее эффективным. Отличительной же особенностью новостроек является особая конструктивная схема сборки.

При возведении домов использовались сборные железобетонные плиты и стены из легких металлоконструкций, которые зашиты цементно-волокнистыми плитами и заполнены минеральной ватой.

Счастливые новоселы выразили слова благодарности за предоставление жилья. Уже после выдачи ключей они отправились в квартиры, которые будут закреплены за ними на время службы.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.