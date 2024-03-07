СБ ООН назначил заседание по Украине на 8 марта

На пятницу, 8 марта, запланировано заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по теме «Поддержание мира и безопасности Украины».

Согласно расписанию мероприятий Совбеза, заседание, которое запросила украинская сторона в связи с ударом ВС РФ по объектам в Одессе, намечено на 15.00 (23.00 по московскому времени).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в СБ ООН, Киев просит, чтобы генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш выступил с докладом. В марте в Совбезе ООН председательствует Япония.

В среду, 6 марта, в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, где собирались и готовились к применению безэкипажные катера. В МО РФ отметили, что цель удара достигнута, объект был поражен.