В преддверии 8 Марта в Театре Российской Армии наградили женщин-участниц СВО

В преддверии 8-го марта в Театре Российской Армии наградили девушек-участниц специальной военной операции - за храбрость и верность воинскому долгу. Связисты, медики - они каждый день рискуют жизнью, приближая общую победу наравне с мужчинами. После церемонии грандиозный праздничный концерт.

От блеска золотых погон на приталенных женских мундирах, заполняющих зал Центрального Театра Российской Армии, рябит в глазах. Сегодня запрет на косметику на них не распространяется, сегодня все только для них. Торжественный вечер начинается с поздравления начальника Главного военно-политического управления Виктора Горемыкина.

«Вы такие красивые. Хорошо бы 8 Марта было ежедневно. Примите самые искренние поздравления с праздником, пожелания здоровья, радости и счастья. Дорогие, милые женщины, мы с вами», - сказал заместитель министра обороны, начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин.

Отличившихся в ходе СВО представительниц прекрасной половины Вооруженных Сил, награждают прямо на сцене, под оглушительные аплодисменты.

Медалью «За храбрость» награждена Виктория Некрасова, подразделение которой, под огнем противника налаживало связь.

«Чувства страха и паники отсутствовало. Скорее было чувство долга, все работало на рефлексах и на механике», - рассказала помощница начальника автоматизированных систем управления флота Виктория Некрасова.

Государственных наград удостоены 18 женщин-военнослужащих с честью выполняющих свой долг. Наталья Ферингер - медсестра, которая ежедневно спасает жизни наших бойцов, за что и получает медаль «За спасение погибавших».

«Очень долго наблюдала за ситуацией со стороны. Это было непросто. Сложно отсиживаться в стороне, когда есть необходимость, то мы просто обязаны находиться, участвовать в истории страны», - призналась медсестра Наталья Ферингер.

Концертную программу открыли артисты Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова. Поздравления женщинам прозвучали со сцены и от звезд эстрады. Любимые композиции исполнили Григорий Лепс и Игорь Бутман.