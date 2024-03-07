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МВД Украины: на землях Чернобыльского заповедника установят укрепления

Приграничные территории заповедника были переданы в пользование пограничным службам страны для обеспечения обороны и государственной безопасности.
Елизавета Кондрикова 2024-03-07 19:28:01
© Фото: Yevhen Liubimov, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

На Украине объявили о планах установить фортификационные сооружения у приграничных с Белоруссией землях Чернобыльского биосферного заповедника, для этого их передали украинской Госпогранслужбе. Об этом сообщили в МВД страны.

«Пограничники будут проводить строительство, обустройство и содержание инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций», - пояснили в пресс-службе ведомства.

 Соответствующий указ Владимира Зеленского должен пройти согласование в органах исполнительной власти.

Уточняется, что ширина участка на границе с Россией и Белоруссией равна двум километрам. Подобные пограничные территории были переданы в постоянное пользование военным частям пограничной службы страны для обеспечения государственной безопасности.

Чернобыльский биосферный заповедник находится на границе с Белоруссией, он был создан в 2016 году. Точные причины, по которым территории заповедника были переданы украинской погранслужбе, не называются.

#Украина #заповедник #укрепления #чернобыльская зона #госпрогранслужба
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