МВД Украины: на землях Чернобыльского заповедника установят укрепления

На Украине объявили о планах установить фортификационные сооружения у приграничных с Белоруссией землях Чернобыльского биосферного заповедника, для этого их передали украинской Госпогранслужбе. Об этом сообщили в МВД страны.

«Пограничники будут проводить строительство, обустройство и содержание инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Соответствующий указ Владимира Зеленского должен пройти согласование в органах исполнительной власти.

Уточняется, что ширина участка на границе с Россией и Белоруссией равна двум километрам. Подобные пограничные территории были переданы в постоянное пользование военным частям пограничной службы страны для обеспечения государственной безопасности.

Чернобыльский биосферный заповедник находится на границе с Белоруссией, он был создан в 2016 году. Точные причины, по которым территории заповедника были переданы украинской погранслужбе, не называются.