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Двукратный чемпион России по мини-футболу Вячеслав Москаленко погиб в зоне СВО

Вячеславу Москаленко было 43 года, подробностей его гибели не приводится.
Ян Брацкий 2024-03-07 19:21:01
© Фото: Официальный сайт АМФР

В зоне спецоперации трагически погиб двукратный чемпион России по мини-футболу и экс-игрок сборной страны Вячеслав Москаленко. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

Подробностей гибели 43-летнего футболиста не приводится. АМФР выразила соболезнования родным и близким Вячеслава Москаленко.

На протяжении своей спортивной карьеры Москаленко выступал за новосибирскую команду «Сибиряк», столичные «Динамо», «Спартак», а также «ТТГ-Югра». За основную команду страны Вячеслав дебютировал в 2001 году. Всего на его счету 19 матчей за сборную и десять голов. Москаленко завершил свою игровую карьеру в 2012 году.

#Мини-футбол #СВО #АМФР #Вячеслав Москаленко
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