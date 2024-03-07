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Мирный житель пострадал при обстреле села Козинка под Белгородом

В результате обстрела ВСУ территории Белгородской области повреждено частное домовладение.
Ян Брацкий 2024-03-07 18:29:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Житель села Козинка Грайворонского района Белгородской области получил осколочные ранения ног в результате террористической атаки ВСУ. Об очередном обстреле националистов в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

С его слов, вся необходимая помощь пострадавшему была оказана на месте, от госпитализации в клинику он отказался.

В результате атаки ВСУ повреждения получил один сарай в частном домовладении. Подворовой обход власти возобновят в светлое время суток, отметил Гладков.

#в стране и мире #белгородская область #ВСУ #Обстрел
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