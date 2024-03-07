МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Девушка-виртуоз из военного оркестра РВСН освоила автомат Калашникова

Ксения Дима победительница не только всероссийских, но и международных музыкальных конкурсов.
2024-03-07 17:20:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Младший сержант Ксения Дима, которая служит в военном оркестре РВСН в Алтайском крае, продемонстрировала меткую стрельбу из автомата Калашникова. Видео с Ксенией продемонстрировало Минобороны России. 

«Она виртуозно освоила сразу пять музыкальных инструментов, среди которых клавишные, духовые и даже ударные: фортепиано, труба, валторна, кларнет и барабаны», - говорится в сообщении МО РФ. 

Девушка побеждала не только во всероссийских, но и в международных музыкальных конкурсах. 

Ксения служит уже третий год. В российском оборонном ведомстве отметили, что она держит автомат не менее уверенно, чем музыкальные инструменты. 

Ей предстоит продемонстрировать свои умения в конкурсе «Леди в погонах» - он приурочен к Международному женскому дню.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #РВСН #инструменты #девушка #Виртуозная игра
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 