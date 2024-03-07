Девушка-виртуоз из военного оркестра РВСН освоила автомат Калашникова

Младший сержант Ксения Дима, которая служит в военном оркестре РВСН в Алтайском крае, продемонстрировала меткую стрельбу из автомата Калашникова. Видео с Ксенией продемонстрировало Минобороны России.

«Она виртуозно освоила сразу пять музыкальных инструментов, среди которых клавишные, духовые и даже ударные: фортепиано, труба, валторна, кларнет и барабаны», - говорится в сообщении МО РФ.

Девушка побеждала не только во всероссийских, но и в международных музыкальных конкурсах.

Ксения служит уже третий год. В российском оборонном ведомстве отметили, что она держит автомат не менее уверенно, чем музыкальные инструменты.

Ей предстоит продемонстрировать свои умения в конкурсе «Леди в погонах» - он приурочен к Международному женскому дню.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.