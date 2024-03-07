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Балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы за поддержку России

Ранее артистка выражала благодарность Российской армии за возможность «жить, строить творческие планы и встречаться с друзьями».
Елизавета Кондрикова 2024-03-07 16:19:01
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press

Народную артистку России, балерину Большого театра Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы, указ подписал президент страны Гитанас Науседа. Об этом сообщает литовское национальное телевидение LRT.

«Президент подписал два указа об Илзе Лиепе и Юрии Кудимове (бизнесмен. - Прим. ред.)», - сказал пресс-атташе главы государства Ридас Ясуленис.

Уточняется, что решение о лишении литовского паспорта было принято после интервью Лиепы российским СМИ, в котором артистка осудила страны Балтии «за их поведение» и выразила свою поддержку России и президенту страны Владимиру Путину.

Напомним, артистка получила гражданство Литвы в 2000 году в порядке исключения. Сама Лиепа отметила, что «не может измениться и молчать», и посетовала на то, что теперь не может свободно выражать поддержку своей стране и президенту.

 

#Россия #Большой театр #Литва #Гитанас Науседа #лишение гражданства #Илзе Лиепа #литовское гражданство
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