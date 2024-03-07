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Противник потерял до 390 боевиков за сутки на Авдеевском направлении

Также на Авдеевском направлении враг лишился двух боевых бронированных машин, 14 автомобилей и самоходки «Гвоздика». Еще удалось уничтожить полевой склад боеприпасов ВСУ.
2024-03-07 14:44:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Неприятель потерял до 390 боевиков на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме этого, враг лишился на этом направлении двух боевых бронированных машин, 14 автомобилей и самоходки «Гвоздика». Еще удалось уничтожить полевой склад боеприпасов ВСУ. 

Также сообщается о продвижении на Авдеевском направлении подразделений группировки войск «Центр» - были заняты более выгодные рубежи. 

В МО РФ заявили о нанесении огневого поражения живой силе неприятеля и технике 24-й, 78-й, 110-й механизированных бригад ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Майорск, Новгородское и Орловка на территории ДНР. 

Российские военные отразили четыре атаки штурмгрупп ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское и Розовка. Были отбиты и семь контратак врага в районах Петровского, Бердычей, Орловки, Тоненького и Первомайского на территории ДНР. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #боевые действия #СВО #Авдеевское направление #Потери противника
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