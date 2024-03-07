Противник потерял до 390 боевиков за сутки на Авдеевском направлении

Неприятель потерял до 390 боевиков на Авдеевском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме этого, враг лишился на этом направлении двух боевых бронированных машин, 14 автомобилей и самоходки «Гвоздика». Еще удалось уничтожить полевой склад боеприпасов ВСУ.

Также сообщается о продвижении на Авдеевском направлении подразделений группировки войск «Центр» - были заняты более выгодные рубежи.

В МО РФ заявили о нанесении огневого поражения живой силе неприятеля и технике 24-й, 78-й, 110-й механизированных бригад ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Майорск, Новгородское и Орловка на территории ДНР.

Российские военные отразили четыре атаки штурмгрупп ВСУ. Это произошло в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское и Розовка. Были отбиты и семь контратак врага в районах Петровского, Бердычей, Орловки, Тоненького и Первомайского на территории ДНР.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.