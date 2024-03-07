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В Казахстане живут восемь Байденов, Трамп и Путин

Еще там есть 12 Касым-Жомартов - это тезки президента Казахстана.
Владимир Рубанов 2024-03-07 14:03:01
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости

Жители Казахстана дают детям имена в честь мировых политических лидеров, сообщает Радио Sputnik со ссылкой на сайт проекта по мониторингу экономики республики.

Прямо сейчас в этой стране живут восемь Байденов, один Путин и один Трамп. Еще там есть 12 Касым-Жомартов - это тезки президента Казахстана.

Немало детей в республике получили имена в честь городов. Там, например, есть 24 человека с именем Астана, 20 Алматы и три Шымкента. 27 человек носят имя Семей - так в Казахстане называется бывший Семипалатинск. Есть люди, которых зовут Атырау, Актау и Талдыкорган.

А 24 гражданина Казахстана получили имя Казахстан.

#дети #Дональд Трамп #Джо Байден #Владимир Путин #Казахстан #Касым-Жомарт Токаев #Астана #новорожденные #имена
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