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ФСБ ликвидировала исламистов, которые планировали нападение на синагогу в Москве

Боевики запрещенной террористической организации были уничтожены в Калужской области.
Андрей Аркадьев 2024-03-07 14:25:01
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

В Калужской области уничтожены боевики-исламисты, которые планировали напасть на московскую синагогу. Об этом сообщает ЦОС ФСБ России.

«Пресечена деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ* в Афганистане - "Вилаят Хорасан"*», - говорится в сообщении.

Радикалов, собиравших необходимые им сведения, обнаружили силовики. Выяснилось, что исламисты собирались напасть на прихожан синагоги с огнестрельным оружием. Как уточняет пресс-служба, при задержании террористы оказали сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем.

В домах исламистов прошли обыски. Силовики обнаружили огнестрельное оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления взрывного устройства. Заведено дело о приготовлении к совершению теракта группой лиц.

* Террористические организации, запрещенные на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #фсб россии #синагога
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