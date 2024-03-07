Средства ПВО сбили беспилотники врага в небе Брянской и Белгородской областей

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских беспилотников над территорией Брянской и Белгородской областей.

Уничтожив их, российские военнослужащие сорвали террористическую атаку неприятеля. Это произошло около 14.00 и 14.15 по московскому времени.

Уточняется, что сбитые беспилотники были самолетного типа.

Их уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.

UPD: в районе 15.00 по столичному времени Киев вновь попытался атаковать объекты в Белгородской области, однако силы ПВО сбили вражеский беспилотник. В Минобороны уточнили, что противник применил дрон самолетного типа.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.