Средства ПВО сбили беспилотники врага в небе Брянской и Белгородской областей

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских беспилотников над территорией Брянской и Белгородской областей.
Уничтожив их, российские военнослужащие сорвали террористическую атаку неприятеля. Это произошло около 14.00 и 14.15 по московскому времени.
Уточняется, что сбитые беспилотники были самолетного типа.
Их уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны.
UPD: в районе 15.00 по столичному времени Киев вновь попытался атаковать объекты в Белгородской области, однако силы ПВО сбили вражеский беспилотник. В Минобороны уточнили, что противник применил дрон самолетного типа.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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