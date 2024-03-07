МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Пансионе воспитанниц Минобороны РФ открыли кабинет истории Санкт-Петербурга

В торжественном мероприятии приняла участие заместитель министра обороны Татьяна Шевцова.
Роман Закурдаев 2024-03-07 01:30:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова открыла кабинет истории Санкт-Петербурга в Пансионе воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации. Его интерьер сильно напоминает музейное пространство.

Стены кабинета украшают гравюры и фотографии. Они отправляют в своеобразное путешествие по истории города с момента его основания. В будущем появятся миниатюрные макеты архитектурных памятников.  

Интерактивные занятия также станут часть отдельного предмета  - история Санкт-Петербурга.

«Великая история великой нашей страны - это история великих побед и великих свершений. Дорогие воспитанницы, очень важно знать, изучать свою историю и не допускать фальсификаций со стороны врага. Если мы не будем изучать свою историю сами, этим воспользуется наш противник и истолкует ее в свою пользу, вычеркнув, вымарав и уничтожив следы героического прошлого нашего народа», - отметила Татьяна Шевцова.

В учебном заведении состоялось еще одно знаковое событие. Восемнадцать его преподавателей отметили государственными и ведомственными наградами. Начальнику Пансиона Валентине Сенькиной Татьяна Шевцова вручила знак «Заслуженный учитель Российской Федерации». 

Отдельный подарок от замминистра обороны - эксклюзивное издание книги о выдающихся женщинах, оставивших след в истории России. Из Санкт-Петербурга в преддверии главного праздника весны Татьяна Шевцова уезжала с букетом подснежников, ставшим авторским сувениром от воспитанниц Пансиона.

#Санкт-Петербург #Татьяна Шевцова #Пансион воспитанниц Минобороны #кабинет
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 