В Пансионе воспитанниц Минобороны РФ открыли кабинет истории Санкт-Петербурга

Заместитель министра обороны Татьяна Шевцова открыла кабинет истории Санкт-Петербурга в Пансионе воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации. Его интерьер сильно напоминает музейное пространство.

Стены кабинета украшают гравюры и фотографии. Они отправляют в своеобразное путешествие по истории города с момента его основания. В будущем появятся миниатюрные макеты архитектурных памятников.

Интерактивные занятия также станут часть отдельного предмета - история Санкт-Петербурга.

«Великая история великой нашей страны - это история великих побед и великих свершений. Дорогие воспитанницы, очень важно знать, изучать свою историю и не допускать фальсификаций со стороны врага. Если мы не будем изучать свою историю сами, этим воспользуется наш противник и истолкует ее в свою пользу, вычеркнув, вымарав и уничтожив следы героического прошлого нашего народа», - отметила Татьяна Шевцова.

В учебном заведении состоялось еще одно знаковое событие. Восемнадцать его преподавателей отметили государственными и ведомственными наградами. Начальнику Пансиона Валентине Сенькиной Татьяна Шевцова вручила знак «Заслуженный учитель Российской Федерации».

Отдельный подарок от замминистра обороны - эксклюзивное издание книги о выдающихся женщинах, оставивших след в истории России. Из Санкт-Петербурга в преддверии главного праздника весны Татьяна Шевцова уезжала с букетом подснежников, ставшим авторским сувениром от воспитанниц Пансиона.