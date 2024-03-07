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Посла США вызвали в МИД и предостерегли от вмешательства во внутренние дела РФ

Линн Трейси предупредили, что такие попытки будут пресекаться вплоть до выдворения американских дипломатов в статусе persona non grata.
Владимир Рубанов 2024-03-07 13:35:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД России и вручили ей официальную ноту с требованием прекратить поддержку нежелательных организаций, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Трейси уведомили, что в России признаны нежелательными три американские НКО: «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования».

Эти организации занимаются антироссийскими программами и проектами и рекрутируют «агентов влияния» под прикрытием образовательных и культурных обменов, заявили в МИД РФ. В этом им содействует американское посольство.

От главы дипмиссии США потребовали удалить с официального сайта посольства и из социальных сетей список осуществляемых этими НКО образовательных проектов и программ, которые нацелены на продвижение чуждых российскому обществу установок и ценностей.

Дальнейшая деятельность этих НКО в России будет незаконной.

Американского посла предупредили, что попытки вмешательства во внутренние дела РФ будут жестко и решительно пресекаться вплоть до выдворения американских дипломатов в статусе persona non grata. К попыткам вмешательства будут относиться подрывные акции и распространение дезинформации в контексте выборов и специальной военной операции, говорится в сообщении.

#в стране и мире #НКО #МИД РФ #Дипломаты #посольство США #нота #выдворение #Линн Трейси #нежелательные организации
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