Посла США вызвали в МИД и предостерегли от вмешательства во внутренние дела РФ

Посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД России и вручили ей официальную ноту с требованием прекратить поддержку нежелательных организаций, сообщили в Министерстве иностранных дел.

Трейси уведомили, что в России признаны нежелательными три американские НКО: «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования».

Эти организации занимаются антироссийскими программами и проектами и рекрутируют «агентов влияния» под прикрытием образовательных и культурных обменов, заявили в МИД РФ. В этом им содействует американское посольство.

От главы дипмиссии США потребовали удалить с официального сайта посольства и из социальных сетей список осуществляемых этими НКО образовательных проектов и программ, которые нацелены на продвижение чуждых российскому обществу установок и ценностей.

Дальнейшая деятельность этих НКО в России будет незаконной.

Американского посла предупредили, что попытки вмешательства во внутренние дела РФ будут жестко и решительно пресекаться вплоть до выдворения американских дипломатов в статусе persona non grata. К попыткам вмешательства будут относиться подрывные акции и распространение дезинформации в контексте выборов и специальной военной операции, говорится в сообщении.