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Кубок ВС РФ по скоростному спуску на коньках: прямая трансляция

2024-03-09 16:00:01
© Фото: Минобороны России

Сегодня на льду уникальной всесезонной трассы в парке «Патриот» проходит первый в истории Вооруженных Сил Российской Федерации Кубок по скоростному спуску на коньках. Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию мероприятия.

Кубок организован Управлением физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерациии ЦСКА и проводится при поддержке Всероссийской федерации скоростного спуска на коньках.

В гонке принимают участие 46 спортсменов, 11 сборных команд военных округов (флотов), видов, родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, высших военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации.

По итогам проведения Кубка в ЦСКА будет сформирована спортивная сборная команда Вооруженных Сил Российской Федерации по скоростному спуску на коньках.

#Спорт #Парк Патриот #кубок #скоростной спуск на коньках
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