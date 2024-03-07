Автоэксперты оценили предложение пустить туристические автобусы на выделенку

Если туристическим автобусам разрешат ездить по выделенным полосам в Москве, то время в пути у обычных пассажиров общественного транспорта может увеличиться, считают автоэксперты. Ранее с такой просьбой к Сергею Собянину обратилась исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Нужно посчитать, насколько это скажется на скорости движения пассажирских автобусов и другого пассажирского транспорта, сказал «Звезде» автомобильный эксперт Игорь Моржаретто.

«Выделенные полосы были придуманы специально для общественного транспорта, чтобы пассажир мог в гарантированное время доехать. И они свою роль выполняют. Но в последнее время раздаются какие-то предложения: а давайте на них инвалидов пустим, а давайте туда пустим коммунальную технику, а давайте электрические автомобили пустим или газовые. Поэтому надо сначала посчитать. Город у нас с туристической точки зрения популярный, и таких автобусов может быть очень много», - сказал он.

Туристические автобусы на выделенных полосах увеличат пробки для пассажиров общественного транспорта, считает автоэксперт Михаил Колодочкин. По его словам, сейчас городской транспорт по выделенным полосам ходит с затруднениями, а местами их просто нельзя организовать. И большое количество туристических автобусов осложнит движение.