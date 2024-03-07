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ВСУ обстреляли Теткино в Курской области, без света остались два поселка

Без электроснабжения остались Теткино и Попово-Лежачи, рассказал губернатор.
Анна Назайкина 2024-03-07 11:56:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В Курской области два поселка остались без света после обстрела ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

Губернатор рассказал, что украинские военные обстреляли населенный пункт Теткино. Обошлось без пострадавших, однако повреждения получили ЛЭП, пишет «360».

«Без электроснабжения остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи», - написал он.

Когда обстановка позволит приступить к работам, соответствующие службы начнут восстанавливать электроснабжение.

Старовойт также добавил, что, предварительно, в результате действий боевиков пострадали частный дом и хозпостройка. Владельцам пообещали помочь все восстановить.

#в стране и мире #Курская область #ВСУ #ЛЭП #Обстрел #электроснабжение #роман старовойт
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