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Пленный заявил, что отморозил ноги из-за плохих условий содержания в ВСУ

Во время боев за Авдеевку Бугарю пришлось самостоятельно ухаживать за раненым сослуживцем, после чего командование решило их вывести.
2024-03-07 11:58:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Взятый в плен российскими бойцами украинец Владимир Бугарь рассказал, что вместе с сослуживцами просидел 55 суток в погребе в районе Авдеевки, куда их отправило командование. Видеозапись беседы с пленным публикует Министерство обороны РФ.

«Нам дали оружие, боеприпасы и забросили в район Авдеевки. Мы сидели в подвале. Из нас троих один получил пулевое ранение в лопатку, пуля навылет не вышла, а у меня было обморожение конечностей. В подвале мы просидели 55 суток», - признался он.

При отступлении командование вывело подчиненных из погреба и довезло до заброшенного детского сада. Владимира и его раненого товарища оставили там с водой и едой, пообещав вернуться, но сделать этого не смогли - украинцев забирали российские военнослужащие. 

«Российские военнослужащие подошли к нам первые, мы сразу сдались. Мы бы, наверное, умерли от голода, если бы не они», - сказал мужчина.

Бугарь поблагодарил российских военнослужащих за спасение. Он отметил, что бойцы ВС РФ сразу же накормили украинцев и оказали необходимую медицинскую помощь.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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