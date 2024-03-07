«Всегда впереди»: как под Марьинкой саперы расчищают позиции для артиллерии

В освобожденной от украинских националистов Марьинке и в окрестностях работают российские саперы. Там, где еще недавно шли бои, осталось множество взрывоопасных предметов. Что можно обезвредить на месте, а что придется вывозить на полигон, выяснил корреспондент «Звезды» Павел Кутаренко.

Так, например, в ходе обследования попадаются противотанковые мины, которые необходимо взрывать на месте накладным зарядом. Это связано с тем, что их нельзя извлекать, так как под ними могут быть установлены мины-ловушки.

Командир группы с позывным «Каир» работает сапером уже 28 лет. Он был в командировках на Северном Кавказе и в Сирии. На специальной операции с самого начала. Мужчина уже привык идти первым.

«Всегда впереди всех идет саперное подразделение. Оно производит инженерную разведку, чтобы не было трагических последствий», - рассказывает военный.

Свой опыт «Каир» передает молодому саперу с позывным «Волчонок», который раньше служил артиллеристом. Год назад у позиции «Волчонка» разорвался фосфорный снаряд. Парень был в коме. Он получил 78% ожогов тела, но выкарабкался. Вернулся на СВО уже сапером.

Очередную опасную находку на обочине дороги обнаружил именно «Волчонок». Сапер решил подорвать на месте найденный выстрел от РПГ, так как при переносе он может детонировать.

В лесополосе попадаются и куда более опасные боеприпасы - снаряды для миномета «Тюльпан». Их приходится вывозить в более безопасное место из-за того, что рядом находится населенный пункт. Но это для саперов не является проблемой.

Скоро специалисты зачистят всю территорию. Эти позиции займет российская артиллерия, чтобы гнать врага дальше.