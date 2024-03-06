МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Воронежский губернатор сообщил об уничтожении трех беспилотников

По словам Гусева, опасность атаки беспилотными летательными средствами сохраняется.
Владимир Рубанов 2024-03-06 09:20:01
© Фото: Mikhail Rogozin, Russian Look, Global Look Press

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о трех сбитых в регионе и над Воронежем беспилотных летательных аппаратах.

Дежурные средства ПВО обнаружили и ликвидировали украинские БПЛА самолетного типа, сообщил Гусев в своем Telegram-канале в период с 7:25 по 8:52.

По данным губернатора, никто из граждан не пострадал, последствия на земле уточняются. По словам Гусева, опасность атаки беспилотными летательными средствами сохраняется. Он призвал жителей следить за оповещениями официальных органов, быть готовыми быстро перейти в комнату без окон, а вы на улице - в здание, парковку или подземный переход.

#в стране и мире #пво #воронеж #бпла #Украина #Воронежская область #дроны #Александр Гусев
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 