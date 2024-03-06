Воронежский губернатор сообщил об уничтожении трех беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о трех сбитых в регионе и над Воронежем беспилотных летательных аппаратах.

Дежурные средства ПВО обнаружили и ликвидировали украинские БПЛА самолетного типа, сообщил Гусев в своем Telegram-канале в период с 7:25 по 8:52.

По данным губернатора, никто из граждан не пострадал, последствия на земле уточняются. По словам Гусева, опасность атаки беспилотными летательными средствами сохраняется. Он призвал жителей следить за оповещениями официальных органов, быть готовыми быстро перейти в комнату без окон, а вы на улице - в здание, парковку или подземный переход.