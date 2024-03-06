Тематический поезд Минобороны «Сила в правде» побывал в Республике Адыгея

Тематический поезд Минобороны России «Сила в правде» побывал на главном железнодорожном вокзале Майкопа - столицы Республики Адыгея. Прямо на перроне открылась широкая мультимедийная экспозиция с выставками, которые посвящены Великой Отечественной войне, Российской армии и специальной военной операции.

С прибытием поезда совместили сразу несколько торжественных церемоний. Юношей и девушек приняли в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Командование Майкопского гарнизона вручило общественные награды волонтерам, оказывающим гуманитарную помощь участникам спецоперации. Руководитель акции «Сила в правде» генерал-майор Александр Цаплюк передал в городской музей Боевое знамя 1175-го Митавского стрелкового полка времен 1941-1945 годов.

Все это время на вокзале работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту. Все желающие могли задать вопросы о военной службе и пройти первичный отбор в ряды Вооруженных сил.

Посетители смогли поучаствовать в мастер-классах по тактической медицине и плетению маскировочных сетей, написать письма военнослужащим в зону спецоперации, сфотографироваться с бойцами, примерить на себя современные средства бронезащиты. На выставке работала полевая кухня с традиционной солдатской кашей.

Перед гостями выступили с народными песнями и танцами государственный вокально-инструментальный ансамбль «Русский сувенир», ансамбль бально-спортивного танца «Легенда», вокальный ансамбль «Вольница», народный хор «Рябинушка» и «Русская песня».

Агитационно-пропагандистская акция Минобороны России с использованием агитационного поезда «Сила в правде» в соответствии с решением министра обороны Сергея Шойгу проходит с 23 февраля по 8 мая 2024 года. Мероприятия пройдут на 75 железнодорожных станциях в 67 субъектах РФ. Маршрут тематического поезда составит больше 34 тысяч километров.

В составе поезда представлены тематические вагоны «Оружие особого рода», «Юнармия: берем пример с лучших», «Этих дней не смолкнет слава», «Военная служба по контракту - выбор сильных!», «Альянс обетованный», «С отвагой в сердце», «Всегда на высоте», «Долг, Честь, Отвага», «Армия России», а также железнодорожные платформы с образцами военной техники ВС РФ и трофейной техники из районов СВО.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.