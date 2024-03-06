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Минометчики ночью уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов 120-мм и 82-мм минометов.
2024-03-06 06:11:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Подразделения Южной группировки войск продолжают уничтожать украинских националистов на Донецком направлении специальной операции. При выполнении задач российские военные проводят разведку позиций противника с помощью беспилотников.

Наступающую пехоту поддерживают расчеты 120-мм и 82-мм минометов. Они наносят удары по наблюдательным и опорным пунктам врага, поражают легкобронированную технику и живую силу. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Основные задачи: уничтожение и подавление противника в момент ротации и штурмовых действий, обеспечение продвижения наших войск», - рассказывает командир минометной батареи с позывным «Заря».

Также военные ведут контрбатарейную борьбу. Они успешно уничтожают украинские минометные и орудийные расчеты. Огонь ведется на дальности от 3 до 7 километров.

#армия #Минобороны России #Минометы #МО РФ #СВО #донецкое направление
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