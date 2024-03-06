Минометчики ночью уничтожили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении

Подразделения Южной группировки войск продолжают уничтожать украинских националистов на Донецком направлении специальной операции. При выполнении задач российские военные проводят разведку позиций противника с помощью беспилотников.

Наступающую пехоту поддерживают расчеты 120-мм и 82-мм минометов. Они наносят удары по наблюдательным и опорным пунктам врага, поражают легкобронированную технику и живую силу. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Основные задачи: уничтожение и подавление противника в момент ротации и штурмовых действий, обеспечение продвижения наших войск», - рассказывает командир минометной батареи с позывным «Заря».

Также военные ведут контрбатарейную борьбу. Они успешно уничтожают украинские минометные и орудийные расчеты. Огонь ведется на дальности от 3 до 7 километров.