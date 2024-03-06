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Путин рассказал об уникальной способности женщин

Представительницам прекрасного пола удается оставаться нежными и привлекательными, строя карьеру.
Сергей Лебедев 2024-03-06 23:51:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Женской тайной является способность представительниц прекрасного пола оставаться нежными, привлекательными и обворожительными, совмещая это с карьерой. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, отвечая на вопросы участников Всемирного фестиваля молодежи.

«Мы, мужская часть населения, ждем, чтобы женщина оставалась привлекательной, обворожительной, нежной. Но как женщине это все сделать: и карьеру, и быть нежной? Я не знаю. Но это женская тайна, в которую я даже не пытаюсь погружаться», - подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что представительницы прекрасного пола играют заметную роль в жизни России. Они занимают множество руководящих должностей.

При этом, по словам Владимира Путина, главное предназначение женщин заключается в абсолютно уникальном даре - продолжении рода.

#женщины #Владимир Путин #карьера #президент россии
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