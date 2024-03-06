Путин ответил представителю Уганды на просьбу стать его сыном

Представитель Уганды на встрече с Владимиром Путиным попросил главу российского государства о наставничестве и пожелал стать его сыном от Африки. Эта просьба была встречена смехом и аплодисментами в зале.

Путин рассказал, что во многом благополучие США и Европы основано на эксплуатации африканского континента в прошлом, его человеческих и природных ресурсов.

По мнению президента, не нужно сегодня требовать покаяния за это, но предложил учитывать данный факт, чтобы добиться исправления несправедливого экономического миропорядка.