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Путин ответил представителю Уганды на просьбу стать его сыном

Президент России Владимир Путин заявил, что во многом благополучие США и Европы основано на эксплуатации Африки.
Ян Брацкий 2024-03-06 22:23:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Представитель Уганды на встрече с Владимиром Путиным попросил главу российского государства о наставничестве и пожелал стать его сыном от Африки. Эта просьба была встречена смехом и аплодисментами в зале.

Путин рассказал, что во многом благополучие США и Европы основано на эксплуатации африканского континента в прошлом, его человеческих и природных ресурсов.

По мнению президента, не нужно сегодня требовать покаяния за это, но предложил учитывать данный факт, чтобы добиться исправления несправедливого экономического миропорядка.

#Путин #сша #Европа #Африка #Всемирный молодежных форум
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