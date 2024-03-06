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Путин о действиях США в Сирии и Югославии: они сами выпустили джина из бутылки

Глава государства отметил, что Россия защищала свои интересы на Донбассе, а не за тысячи километров от национальных границ.
Ян Брацкий 2024-03-06 21:56:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Соединенные Штаты Америки своими действиями по всему миру без санкций Совета Безопасности ООН выпустили джина из бутылки. Об этом президент России Владимир Путин заявил выступая перед участниками Всемирного фестиваля молодежи. Общаясь с представителем США глава государства напомнил о действиях Вашингтона в Сирии, Ливии и Югославии.

«США сами выпустили этого джина из бутылки: если им позволено, то почему другие страны не могут защищать свои коренные интересы таким же образом», - сказал Путин.

Россия начала защищать своих людей на Донбассе, где тоже истребляли детей, женщин и стариков, сказал Путин. При чем это происходило не за тысячи километров от ее национальных границ, уточнил он.

#сирия #Путин #югославия #Донбасс #сша #Совбез ООН #Всемирный фестиваль молодежи
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