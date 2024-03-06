МВД России объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана*

Американский политический журналист Том Роган*, автор статьи с призывами взорвать Крымский мост, объявлен в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД России.

Уточняется, что розыск Рогана* ведется по уголовной статье, однако ее точное название не указано.

При этом журналист также числится в реестре террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Напомним, в 2018 году вышел материал Рогана* в издании Washington Examiner, в котором он призвал украинцев взорвать Крымский мост, чтобы «сохранить национальную честь» Украины.

Тогда же Следственный Комитет возбудил против него уголовное дело по статье о призывах к террористическим действиям. Сам Роган* своей вины не признал, СК назначил ему психолого-лингвистическую экспертизу.

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга