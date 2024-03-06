Путин: поезда из Москвы до Черного моря должны доезжать за 16 часов

Длительность маршрута из Москвы до побережья Черного моря должна составлять 16 часов, сказал президент России Владимир Путин и призвал сделать отдых на юге России более доступным.

«Нужно сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья... Азовское и Черное моря - это традиционные места отдыха, любимые миллионами наших граждан», - заявил российский лидер на совещании о развитии Юга России и Приазовья.

Одновременно с этим Путин анонсировал планы по строительству и проведению восстановительных работ на железных дорогах южного направления. В ближайшие пять лет изменения затронут 460 километров федеральных дорог и 320 - региональных.

Президент напомнил, что туризм продолжает быть основной статьей экономики этого региона.