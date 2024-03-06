Голикова призвала россиянок рожать первенца до 24 лет

Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова, выступая на Всемирном молодежном форуме, назвала идеальный возраст для рождения первенца.

Вице-премьер привела данные, что средний возраст рождения первого ребенка в нашей стране составляет 26 лет. При этом, по ее мнению, «самый правильный возраст» - с 18 до 24 лет.

«Чем раньше рождается первый ребенок, тем быстрее родится второй и третий», - заявила она.

Голикова считает, что при создании семьи в 18 лет важно не успеть утомиться от этой семьи, в то же время она рассказала о плюсах создать семью в таком возрасте. По словам вице-премьера, с любимым человеком можно пронести через всю жизнь и радость, и горе.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию объявил о запуске нового национального проекта «Семья».