Ехавший на кладбище автобус с пассажирами подорвался на мине в Кировске ЛНР

Под городом Кировск ЛНР на мине подорвался автобус, в котором на кладбище ехали люди, есть погибшие. Об этом трагическом известии в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

В местных пабликах опубликованы фотографии с места ЧП. На них видно, что в автобусе полностью отсутствуют окна, кроме того, снесена передняя часть корпуса.

Как уточняется, все произошло в населенном пункте Донецкий. В момент случившегося в салоне транспортного средства находились восемь человек, пишет Life.

Пасечник рассказал, что в результате произошедшего погибли пятеро, еще три человека были ранены. В настоящий момент им оказывают помощь.

Сейчас устанавливается полная картина произошедшего. На месте находятся правоохранители и сотрудники оперативных служб.