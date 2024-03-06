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Ехавший на кладбище автобус с пассажирами подорвался на мине в Кировске ЛНР

Пять человек погибли, еще трое пострадали. Сейчас врачи оказывают им помощь.
Анна Назайкина 2024-03-06 18:22:01
© Фото: donetskdnr_vk, VK

Под городом Кировск ЛНР на мине подорвался автобус, в котором на кладбище ехали люди, есть погибшие. Об этом трагическом известии в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

В местных пабликах опубликованы фотографии с места ЧП. На них видно, что в автобусе полностью отсутствуют окна, кроме того, снесена передняя часть корпуса.

Как уточняется, все произошло в населенном пункте Донецкий. В момент случившегося в салоне транспортного средства находились восемь человек, пишет Life.

Пасечник рассказал, что в результате произошедшего погибли пятеро, еще три человека были ранены. В настоящий момент им оказывают помощь.

Сейчас устанавливается полная картина произошедшего. На месте находятся правоохранители и сотрудники оперативных служб.

#ЛНР #Леонид Пасечник #мина #автобус #пассажиры #подрыв #кладбище
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