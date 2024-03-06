Пожар на складе ГСМ в Курской области потушен

Пожар на складе горюче-смазочных материалов Михайловского ГОКа в Курской области потушен. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. При тушении огня были задействованы пожарные поезда, уточнил он.

Старовойт поблагодарил пожарных за самоотверженную работу по ликвидации последствий инцидента, а сотрудников ГОКа - за мужество и стойкость.

Напомним, пламя на территории предприятия вспыхнуло этим утром после атаки украинского беспилотника. В результате ЧП никто не пострадал.