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Пожар на складе ГСМ в Курской области потушен

Пожар на территории Михайловского ГОКа вспыхнул после атаки ударного украинского беспилотника.
Ян Брацкий 2024-03-06 17:20:01
© Фото: gubernator_46, Telegram

Пожар на складе горюче-смазочных материалов Михайловского ГОКа в Курской области потушен. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. При тушении огня были задействованы пожарные поезда, уточнил он.

Старовойт поблагодарил пожарных за самоотверженную работу по ликвидации последствий инцидента, а сотрудников ГОКа - за мужество и стойкость.

Напомним, пламя на территории предприятия вспыхнуло этим утром после атаки украинского беспилотника. В результате ЧП никто не пострадал.

#в стране и мире #пожар #беспилотник #Курская область #гсм #Старовойт
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